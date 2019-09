Cat de mare era regizorul Alexandru Darie: The Guardian i-a considerat un spectacol drept cel mai bun din istorie

Alexandru Darie a murit la numai 60 de ani, după ciroză la ficat. A fost internat la Institutul Fundeni, în ultimele săptămâni, și era înscris pe lista pentru transplant hepatic. Darie a fost un regizor premiat în ţară, invitat să monteze pe cele mai mari scene de teatru ale lumii, din Italia, Belgia, Marea Britanie, până în Japonia, prieten al marelui Georgio Strehler, profesor pentru generaţii de tineri regizori, mare iubitor de Shakespeare (unele dintre cele mai spectaculoase producţii ale sale sunt la "Bulandra") şi-a dedicat viaţa teatrului.

Alexandru Darie, născut la 15 iunie 1959, într-o familie de artişti: Iurie Darie şi Consuela Roşu. A absolvit Academia de Teatru şi Film - Facultatea de Regie de Teatru, Film şi Televiziune, în 1983. Din 2006 şi până în prezent este director al Teatrului Bulandra din Bucureşti. Între 2006 şi 2011 a fost preşedinte al Uniunii Teatrelor din Europa, potrivit ww.bulandra.ro.

În 1984 a debutat ca asistent de regie la Teatrul de Stat din Oradea.

Între 1987 şi 1990 a fost asistent regizor artistic la Teatrul de Comedie din Bucureşti, iar din 1990 până în 1992 - regizor artistic la acelaşi teatru. Din 1992 până în 2002 a fost regizor artistic la Teatrul Bulandra din Bucureşti.

Montarea spectacolului „Visul unei nopţi de vară“ (1991), considerat de ziarul „The Guardian“ cea mai bună montare după montare semnată de Peter Brook, l-a propulsat în galeria marilor regizori de teatru internaţionali. Spectacolul a fost recompensat cu premiile pentru “cel mai bun regizor” şi “cele mai bune costume” la prima ediţie a Festivalului Naţional de Teatru „I.L. Caragiale“.

În 1992, a fost invitat de Oxford Stage Company să regizeze „Mult zgomot pentru nimic“, de William Shakespeare, BBC apreciind montarea drept un „eveniment al stagiunii’“. A mai regizat în Statele Unite, la Performing Arts Centre, New-York „Mizantropul“, de Moliere şi „Cabala bigoţilor“, de Mihail Bulgakov.

Şi-a petrecut viaţa în teatru de la vârsta de 3 ani. De la 14 ani şi-a dorit să fie regizor. A fost asistentul lui Dinu Cernescu şi a învăţat meserie de la David Esrig, Gheorghe Harag şi Lucian Giurchescu.

"Am avut extraordinarul prilej de a cunoaşte oameni de teatru minunaţi din lumea asta", spunea Alexandru Darie la “Întâlnirile Yorick” din 2016. “Cea mai mare mulţumire pe care am primit-o a fost la Piccolo Teatro. Am fost acolo, la teatrul lui Giorgio Strehler, căruia am avut bucuria să-i fiu chiar prieten, să jucăm un spectacol”.

Dornic să-I înveţe pe cei tineri arta spectacolului, Ducu Darie declara într-un interviu: "Când predai, trebuie să transmiţi generaţiei următoare ceva nou. Nu sunt pentru spectacolele de consum. Poate că sunt de modă veche”.

''Poveste de iarnă'', de William Shakespeare, montat la Teatrul Bulandra în 1994 a fost nominalizat de cinci ori la Gala UNITER 1995 la categoriile “cea mai bună regie”, “cel mai bun spectacol”, “cel mai bun actor”, “cea mai bună actriţă” şi “cea mai bună scenografie”. A fost de asemenea distins de Asociaţia Internaţională a Criticilor de Teatru cu premiile pentru “cel mai bun spectacol al anului” şi “cel mai bun actor în rol principal”.

''Trei surori'', de Anton Cehov, producţie 1995 a Teatrului Bulandra, a fost recompensat cu premiul pentru “cel mai bun regizor” al anului la Gala UNITER 1996, precum şi cu premiul pentru “cea mai bună regie”, acordat de Asociaţia Internaţională a Criticilor de Teatru.

Într-un interviu pentru Cotidianul, spunea că visează să fie în stare, cum spunea Shakespeare, ”să-i ţin lumii oglinda în faţă”.

Între spectacolele montate în străinătate, Alexandru Darie a lucrat: ''Şarpele',' de Horia Gârbea (1990, Royal Court Theatre, Londra), ''Mizantropul'', de Moliere (1991, Performing Arts Centre, New York, SUA), ''Mult zgomot pentru nimic'', de William Shakespeare (1992, Oxford Stage Company, Marea Britanie), ''Equus'', de Peter Shäffer (1993, Kammerspiele Im E-Werk, Freiburg im Breisgau, Germania; nominalizat de către Stuttgarter Zeitung la Premiul pentru cel mai bun spectacol alternativ), ''Marat-Sade'', de Peter Weiss (1994, Kammerspiele Im E-Werk, Freiburg im Breisgau, Germania), ''Regele Lear'', de William Shakespeare (1995, Mechels Miniatuur Teater, Mechelen, Belgia), ''Omul bun din Szechuan'', de Bertolt Brecht (1996, Ginza Saison Theatre, Tokyo, Japonia), ''Macbeth'', de William Shakespeare (1997, Teatrul Kinokunya, Tokyo, Japonia).

Alexandru Darie a regizat şi show-uri de modă - live şi la televiziune: Janine - “Jazz” (1998), “Eclipsa” (1999), şi “Brâncuşi” (2000). “Eclipsa” a fost prezentat la Fashion TV, Euronews şi CNN. Dar şi evenimentul stradal “Anul 2000 Millenium Angel” care a avut peste 200.000 de spectatori în Piaţa Revoluţiei din Bucureşti, fiind transmis în direct de Millenium Television. A semnat regia pentru concerte rock şi spectacole stradale: „Diva inamorata”, şi „Agurida”.

Printre spectacolele de teatru şi operă realizate de Alexandru Darie se numără: “The Bach Files”, producţie 2015 “Bulandra per musica”, pe muzică de Adrian Enescu, pe teme de J.S. Bach, la Teatrul Bulandra. În 2014, a montat “Conversaţie după înmormântare”, de Yasmina Reza, la Teatrul Bulandra, iar în 2013 - “D’ale Carnavalului”, de I.L. Caragiale, în cadrul Cvartetului regizoral Caragiale, realizat de Radio România Cultural, alături de Alexa Visarion, Dragoş Galgoţiu, Alexandru Dabija. „Însemnările unui necunoscut”, după F.M. Dostoievski, a fost montat în 2011, la Teatrul Bulandra.

Anul trecut, Alexandru Darie a realizat „Coriolanus“, de William Shakespeare, cu o distribuţie de 70 de actori. Spectacolul a avut premiera oficială în Festivalul Naţional de Teatru, la Sala „Toma Caragiu“ a Teatrului Bulandra. Pentru acest spectacol, Ducu Darie a fost nominalizat la Gala Premiilor UNITER 2019 la categoria “cea mai bună regie”.

Un mare iubitor al dramaturgului britanic, printre piesele shakespeariene montate de Darie se numără: în 1990 - ”Visul unei nopţi de vară”, la Teatrul de Comedie; în 1992 - ”Mult zgomot pentru nimic”, la Oxford Stage Company; în 1994 - ”Poveste de iarnă”, la Teatrul Bulandra; în 1995 - ”Regele Lear”, în Belgia şi ”Iulius Caesar”, la Teatrul Bulandra; în 1997 - ”Macbeth”, la Tokyo.

A fost recompensat pentru merite artistice deosebite Cavaler al Ordinului Artelor şi Literelor, distincţie acordată de Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa, Ordinul Steaua Solidarităţii Italiene în grad de Cavaler şi Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer.

