Cat de norocos esti in dragoste in functie de zodie. Berbecii si Taurii sunt cei mai iubiti

Care sunt cele mai norocoase zodii in dragoste, potrivit horoscopului? Daca esti nascut in zodie de Foc, atunci norocul ti-l faci singur fara sa astepti sortii sau destinul. Sunt si zodii care cu greu isi gasesc fericirea in cuplu, asta pentru ca ghinionul ii urmareste la orice pas. Berbec Atat femeile, cat si barbatii Berbec sunt lideri innascuti. Oamenii acestui semn sunt deschisi, luminosi si energici. De aceea, comunica usor cu sexul opus. Dar, de indata ce simte ca partenerul concureaza cu el, i se trezeste spiritul rivalitatii si distruge tot ce intalneste in cale. Taur Taurul rareori sufera de lipsa de atentie din partea sexului opus. Fiind selectiv in dragoste, nu-i este atat de uso ...