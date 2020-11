Cat de periculoase sunt suprafețele urbane pentru contaminarea cu Sars-CoV-2 (Studiu)

Testarea bacomatelor, mânerelor ușilor magazinelor și altor suprafețe atinse frecvent într-un oraș din SUA a relevat că 8% din probe au fost pozitive pentru materialul genetic SARS-CoV-2, dar acel material a fost prezent în cantități mici, relatează Nature. Amy Pickering de la Universitatea Tufts din Medford, Massachusetts și colegii săi au testat în mod repetat […] The post Cât de periculoase sunt suprafețele urbane pentru contaminarea cu Sars-CoV-2 (Studiu) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.