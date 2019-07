Cat de periculosi sunt acizii grasi trans nesaturati

acizii grasi trans nesaturati google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Peste 50.000 de decese sunt inregistrate anual in Europa, din cauza consumului de grasimi nocive. Tocmai din acest motiv, Comisia Europeana a hotarat sa limiteze cantitatea de acizi grasi nesaturati, pana in 2021, in toate statele membre. Pe langa prajituri sau produse de patiserie, sunt vizate de aceasta data si mezelurile sau produsele de tip fast food, prajite de obicei, in ulei refolosit. Toate acestea vor fi interzise, in urmatorii doi ani, daca vor contine mai mult de 2% grasimi nesaturate. Uite cum poti creste colesterolul bun Margarina, biscuiti, prajituri, produse de patiserie, popcorn pentru microunde, supa la plic si nu in ultimul rand mezeluri sau produse fast food. Multe co ...