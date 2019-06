Cat de rapida este a doua retea 5G din Europa si la ce sa te astepti in Romania

5G google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In Marea Britanie a aparut prima retea 5G, a doua din Europa, iar vitezele de descarcare sunt semnificativ mai mari decat cele de pe 4G. Operatorul britanic EE a dat drumul la prima retea 5G din Marea Britanie si cetatenii au acces la viteze mari in orase precum Londra, Edinburgh, Cardiff, Belfast, Birmingham si Manchester. Reteaua din Regatul Unit este a doua din Europa, dupa Elvetia, si a patra din lume dupa cea din Coreea de Sud si SUA. Pentru moment, conectivitatea 5G va fi limitata la aceste orase. Rivalul Vodafone planuieste sa-si lanseze propria retea 5G in Marea Britanie in luna urmatoare. Cei de la The Verge au mers pe strazile Londrei pentru a testa reteaua. Au testat vitezele de descarcare si incarcar ...