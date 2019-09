Cat de rau a ajuns sa arate Mickey Rourke. Are fata plina de botox

Mickey Rourke a lasat intreaga lume socata in urma unui interviu televizat. Legenda de la Hollywood nu mai seamana deloc cu cel de altadata.

Actorul in varsta de 66 de ani a aparut la televizor purtand o palarie de cowboy, o camasa neagra descheiata la nasturi ce ii dezvaluia tatuajele si tinand in mana un baston.

Insa ceea ce a socat telespectatorii a fost fata lui Rourke.

Actorul, care a castigat un Glob de Aur pentru rolul sau din „The Wrestler”, ar fi ajuns de mult pe masa medicului estetician.

Hala Elgmati, chirurg de transplant de par si medic estetician, a explicat de ce oamenii sunt atat de socati de felul in care arata Mickey Rourke.

„Privind inapoi, pe cand Mickey avea 19 ani, era atat de chipes. Chiar pana la 40 de ani, cu mici semne de imbatranire, arata masculin si atractiv. Dar operatiile pe care Mickey si le-a facut i-au afectat in mod negativ proportiile fetei, pana la punctul in care este deranbjant ochiului”, a spus Elgmati, citata de The Mirror.

Aspectul nenatural al actorului se datoreaza multor injectii cu botox facute de-a lungul anilor.

„Este usor sa abuzezi de botox. Insa nu exista linii pe fruntea lui Mickey. Este o idee buna sa lassi cateva linii pe fata pentru a nu-ti pierde stralucirea individuala si sa te poti exprima in continuare. Suspectez ca Mickey a folosit doze maxime de botox pentru a obtine acest look, mult mai frecvent decat ar fi avut nevoie”, a precizat Hala Elgmati.

„Acum, muschii lui sunt paralizati de folosirea constanta a botoxului”, a subliniat ea.

Mai mult, medicul estetician este de parere ca celebrul actor poarta o peruca ce este lipita de scalp.

