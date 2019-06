Cat de sexy este sotia lui Banel Nicolita!

banel

Banel Nicolita si Cristina s-au casatorit in luna iunie a anului 2014, in Braila, acolo unde s-a nascut sportivul.

Recent, mai multe imagini cu ei au fost facute publice si apreciate de catre fanii fotbalistului, care spun ca se poate considera un barbat norocos. Cristina este un etalon in materie de eleganta, dar mai ales de discretie. Cei doi au impreuna si doua fetite, Amalia si Natalia.

”Arata mai ceva ca un fotomodel, poate concura oricand cu mare succes la un concurs de miss”, scrie libertatea.ro.

Cei doi s-au cunoscut in 2008, pe cand braileanca studia la Finante si Banci, iar Nicolita evolua la Steaua.

”Eu nu stiam ca joaca la Steaua. Mi-am dat seama ca e cineva cunoscut dupa reactia celor din jur”, declara Cristina in urma cu ceva timp.

Chiar daca are fizicul unui fotomodel, sotia lui Banel prefera sa nu iasa in fata, ci se concentreaza pe familia ei, avand grija de cele doua fete pe care le are impreuna cu fostul fotbalist al Stelei.

