Cat din fabulosul proiect al lui Musk pentru transport prin tunele in vacuum prinde viața

Cu trei ani în urmă, Elon Musk a lansat o viziune grandioasă pentru viitorul călătoriei intra și interurbane: straturi de tuneluri vacuum care ar mișca eficient vehiculele. Șoferi care își vor manevra propriul Tesla către ascensoare la nivel stradal, coborându-le pentru a fi trase pe sanii electrice autonome cu viteze de până la 120 km […] The post Cât din fabulosul proiect al lui Musk pentru transport prin tunele în vacuum prinde viață appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.