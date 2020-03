Cat ii costa pe platitorii de taxe din Europa familiile regale

Familiile regale nu mai sunt atât de comune ca în trecut în Europa, dar acolo unde există acestea îi costă sume importante pe plătitorii de taxe și impozite, potrivit CNN preluat de mediafax.

Dintre cele 10 familii regale principale din Europa, nouă primesc fonduri publice. Singura excepție o reprezintă Casa de Liechtenstein, care nu primește bani de la guvern.

De departe monarhia din Europa care primește cea mai mare sumă din bani publici, 107 milioane de dolari pe an, este cea din Marea Britanie.

Totuși, cea mai costisitoare pentru cetățeni casă regală este cea din Monaco, căruia îi sunt asigurate în fiecare an fonduri de 54 de milioane de dolari. Regatul Unit are o populație de peste 66 de milioane de persoane, pe când Monaco are doar aproximativ 38.700 de cetățeni.

Sume publice mari mai primesc monarhiile din Olanda și Norvegia, câte 49 de milioane de dolari pe an.

Familia regală care primește cele mai mici fonduri anuale, de 8 milioane de dolari, este cea din Suedia.