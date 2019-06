Cat ne costa plimbarile in strainatate ale lui Klaus Iohannis

Klaus Iohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Klaus Iohnnis a cheltuit 300.000 de lei din fonduri publice in luna mai, cand a fost in foarte multe deplasari pentru a participa la evenimente electorale, aproape toate ale PNL. Klaus Iohannis, intalnire cu oamenii apropiati serviciilor De altfel, seful statului a consumat peste 3 milioane de lei in primele cinci luni ale anului, pentru deplasari in tara si in strainatate.Nici Parlamentul nu a fost strans la punga in privinta acestui gen de cheltuieli. Senatorii si deputatii s-au plimbat de 15 milioane de lei anul acesta. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. fonduri publice ...