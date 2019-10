Cat s-a odihnit, de fapt, soferul de TIR inainte de a produce accidentul din Ialomita. Date pe ore si minute

S-au aflat detalii despre accidentul de circulatie produs in judetul Ialomita, in urma caruia 10 persoane si-au pierdut viata. Dupa ce initial autoritatile au luat in calcul varianta in care soferul de tir nu ar fi respectat timpul de odihna, s-a aflat cat s-a odihnit acesta, de fapt, inainte de a lovi in plin un microbuz in care se aflau navetisti.

Soferul de TIR care a provocat accidentul din Ialomita a respectat timpul de odihna

Au fost obtinute datele tahograf care arata ca soferul de TIR a respectat timpul de odihna inainte de a se urca la volan. In aceste conditii ieste din calcul varianta in care barbatul ar fi produs accidentul de circulatie din cauza oboselii.

„Marti 01.10 are 18 ore de odihna. Miercuri 02.10 are 14 ore de odihna. Joi conduce 8h si 49 min apoi se odihneste 18 ore pana la plecarea in cursa din Tg Jiu. Conduce de la ora 15:50 (vineri.04.10) pana la ora 00:30 (sambata 05.10) cu o pauza de 1h si 15 min la ora 21:00.

Sambata la de la ora 00:30 stationeaza 2h 45 si min, ulterior plecand in cursa( la ora 03:15). Se observa o stationare de cateva minute la ora 04:30, cu 15 minute inainte de producerea evenimentului rutier. Mentionam ca la momentul impactului autotractorul avea o viteza inregistrata de aparatul tahograf de 58 km/h”, au precizat surse apropiate anchetei pentru site-ul stiripesurse.ro.

In urma accidentului de circulatie din judetul Ialomita si-au pierdut viata 10 persoane, iar alte 7 au fost transportate la spital. Cea mai tanara dintre victime avea 22 de ani si mergea la munca in momentul in care s-a produs accidentul. Alexandra urma sa obtina permisul de conducere si sa isi cumpere o masina, pentru a nu mai fi nevoita sa mearga la Bucuresti cu microbuzul.

„Acum facea scoala de soferi, era foarte bucuroasa ca luase sala si urma sa dea traseul. Si culmea, o omoara un sofer profesionist. Pentru mine era cel mai bun copil… Altceva ce as putea sa va spun? Ingerul meu”, a declarat o ruda.

