Cat trebuie sa dormi in functie de zodie. Varsatorul e perfect dupa doar 6 ore de somn

Multi isi pun intrebarea "Cate ore este bine sa dormi noaptea?" In functie de zodie si de caracteristicile pe care le are fiecare nativ din horoscop, iata raspunsurile! 1. Berbec (21 martie – 20 aprilie) Lider, pasional si ambitios, berbecul vede somnul ca o pierdere de timp. El poate dormi 6 ore pe noapte pentru a fi fresh a doua zi, noteaza realitatea.net. 2. Taur (20 aprilie – 21 mai) Taurii sunt loiali, fiabili si pragmatici. Indulgenta si dragostea le vin din somn si au nevoie de 9 ore de somn. Patul este locul unde sunt cei mai fericiti. 3. Gemeni (22 mai – 21 iunie) Gemenii au nevoie de timp pentru a gasi un echilibru, dar ciclul lor de somn poate va ...