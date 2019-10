Cat vei suferi din dragoste in functie de zodie

suferinta din dragoste google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Suferinta Berbecului este foarte profunda Berbecul face parte dintre zodiile care iubesc pasional si se daruiesc total in relatie. Dar este si posesiv, gelos si are asteptari foarte mari de la partener. Iata de ce ii sunt rezervate suferinte coplesitoare, care ii pot schimba total sufletul. Berbecul nu trece niciodata cu adevarat peste o durere puternica. Daca va fi tradat sau parasit, el va ramane mereu in asteptare, chiar si peste ani, visand la momentul cand partenerul se va intoarce plin de regrete. Taurul indura patimi grele Fiind sub semnul planetei Venus, Taurul este dependent de iubire. Are nevoie de prezenta si de sustinerea unei persoane dragi pentru a trece peste dificultatile vietii ...