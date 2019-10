Botezatu spune de ce s-a casatorit de fapt Bianca Dragusanu cu Bodi! A avut interese financiare?

Bianca Dragusanu a renuntat din nou la viata de „burlacita” si s-a casatorit cu omul de afaceri Alex Bodi! O miscare neasteptata dupa o relatie cu nabadai care a tinut primele pagini ale ziarelor.

Cei doi s-au impacat si s-au certat incontinuu, iar apropiatii lor erau convinsi ca nu vor ajunge niciodata la un numitor comun. Ei bine, frumoasa blonda a actionat imprevizibil si iata ca acum vorbim despre „doamna Bodi”.

Fosta prezentatoare tv si partenerul de viata milionar au ajuns in urma cu doua saptamani la Oficiul Starii Civile, sector 3, zambitori si pusi pe glume. Bianca a purtat o rochie alba mulata, cu un decolteu generos si o pereche de sandale de firma.

Catalin Botezatu a aruncat BOMBA anului in showbiz!

La eveniment au participat doar cativa prieteni apropiati ai cuplului, nunta anuntandu-se insa grandioasa, cu mai bine de 300 de invitati.

Botezatu spune de ce s-a casatorit de fapt Bianca Dragusanu cu Bodi! „Puncta la nivel de miliardari, oameni cu avioane private, iahturi, stiu eu ce vorbesc”

La cateva zile dupa cununia civila, Bianca si Bodi au plecat intr-o vacanta pe Coasta de Azur si apoi in Capri, cei doi avand o apetenta pentru destinatiile turistice extravagante de pe mapamond.

In alta ordine de idei, am fost curiosi sa aflam ce parere are Bote despre casatoria inopinata a fostei lui iubite. Celebrul designer ne-a dat o declaratie incredibila dovedind inca o data ce simte cu adevarat pentru frumoasa blonda!

„Bianca este ca o felina pe care nu poti sa o inchizi intr-o cusca. Ea trebuie sa traiasca in habitatul ei, sa fie admirata, dorita, curtata… Daca nu se simte asa, nu mai e Bianca. Sa va spun ceva si stiti ca eu nu mint! Bianca Dragusanu nu este materialista, cum spun toti. Va zic clar, daca era materialista puncta la nivel de miliardari, oameni cu avioane private, iahturi, stiu eu ce vorbesc.

Multi si-au dorit si ar fi dat orice sa fie cu ea, dar Bianca i-a refuzat fara sa clipeasca. Si pe mine m-a iubit pentru ceea ce sunt, nu pentru faima. Imi pare rau ca este catalogata malitios de multi, stiti la ce ma refer. Nu este, pur si simplu nu a avut noroc in amor. A investit sentimente si incredere in barbati care nu au meritat-o sau care nu voiau ceva serios de la ea. Acum s-a casatorit din nou si se vede ca isi iubeste mult sotul. Se potriveste cu el si din punct de vedere fizic, iar eu va garantez ca o sa fie fidela pentru ca Bianca nu tradeaza cand iubeste. E un om loial, iar daca proaspatul ei sot va sti cum s-o rasfete si ii va acorda atentia pe care o merita o femeie adevarata cum este ea, va avea cel mai fericit mariaj”, a spus Bote.

