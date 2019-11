Catalin Botezatu a rabufnit. Ce spune despre divortul Biancai Dragusanu: ”Nu are textele la el!”

Unde e Bianca, hop si Botezatu! Daca iubirea dintre ei s-a dus de multa vreme, relatia de prietenie si respectul dintre ei a ramas. Asa cum se preteaza unei prietenii adevarate, adevarul trebuie sa fie spus, chiar daca unul din cei implicati are greseala la purtator. In cazuri mai fericite, daca Bianca face o alegere buna, Bote imediat sare cu laude. Ce crede designer-ul despre divortul blondinei de Alex Bodi?

Catalin Botezatu, depre divortul Biancai Dragusanu de Alex Bodi

Iubirea dintre ei s-a dus pe apa sambetei, dar o prietenie frumoasa s-a zarit la orizont. Bianca si Bote au continuat sa-si fie confidenti si sa se apere in spatiul public ori de cate ori ar fi fost nevoie, semn ca respectul nu s-a facut disparut nici peste ani si ani. Cunoscutul designer a venit in prim-plan pentru a pune caramizi peste decizia divortului luata de Bianca. Dupa un mariaj de doar trei luni de zile, Dragusanu i-a spus adio lui Bodi.

La scurt timp dupa ce s-a aflat ca cel mai controversat cuplu al momentului s-a destramat, Bote a venit in fata pentru a face marturisiri incendiare. Acesta a parut extrem de multumit de separarea fostului cuplu, punand accentul pe corectiile primite de blondina din partea afaceristului. Iubitul creator de moda a sustinut ca nicio femeie nu trebuie sa fie batuta, iar ca divortul intervenea categoric mai devreme sau mai tarziu.

Mesajul designer-ului

”In primul rand, daca este adevarat, pentru ca am auzit varianta asta de mai multe ori, nu trebuie sa ne bucuram de un divort. Daca este adevarat, sincer imi pare rau. Acest lucru inseamna separare si la propriu si la figurat, suferinta si inimi rupte. Daca divortul este motivat in cazul Bianca de batai, este categoric ca isi are rostul. Eu consider ca nicio femeie nu trebuie sa fie lovita, nu sunt de acord cu violenta mai ales cand este vorba de o femeie. Indiferent de ce face o femeie, ele fac multe nesarate, cred ca poate exista dialog. Cu o vorba buna sau rea se pot rezolva problemele. Dar in niciun caz cu palma. Atunci cand lovesti o femeie demonstrezi inferioritatea. Mai inseamna ca acel barbat nu are textele la el”

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.