Catalin Botezatu, declaratie soc dupa ce Daniela Crudu a fost batuta cu bestialitate de iubit!

Cruduta a tinut prima pagina a ziarelor in cursul zilei de duminica, dupa ce a ajuns plina de sange la spital, batuta mar de iubitul ei misterios, de origine croata. Potrivit informatiilor, incidentul s-a petrecut la ora 05.30 dimineata, dupa ce vedeta si partenerul ei au plecat de la o petrecere dintr-un local de fite din Capitala.

Cei doi se aflau in masina, un Bentley negru cu numere de Dubai, si se indreptau spre casa Danielei din Bucuresti La un semafor de la Prelungirea Ghencea, din senin, barbatul a rabufnit intr-un episod de gelozie, in urma unor mesaje primite de bruneta, a reactionat instinctual si a inceput sa o loveasca cu pumnii pe iubita lui, care, speriata, a reusit sa scape din masina si sa fuga.

”A batut-o! Se intorceau azi-dimineata de la club, bausera amandoi, iar la semafor, Daniela s-a trezit luata din senin la bataie. I-a dat un pumn in fata, are toata fata vanata si nasul spart. A sarit din masina desculta”, a povestit pentru Click! o ruda de-a Danielei, completata de reprezentantii politiei.

”Sectia 25 de Politie a fost sesizata prin apel la 112 de catre o femeie de 30 de ani cu privire la faptul ca este agresata de iubitul ei. Politistii sositi la fata locului au luat legatura cu persoana vatamata, care si-a rezervat dreptul de a depune plangere la acel moment", a declarat Ciprian Romanescu, purtator de cuvant al Politiei Capitalei, apoi a specificat ca Daniela Crudu a fost transportata de urgenta la spital cu dureri insuportabile de la leziunile interne produse de lovituri.

Botezatu nu intelege cum un barbat poate da intr-o femeie! ”Nu are nici macar o justificare!”

La o zi de la scandalul de violenta, persoane din showbiz au vorbit pe marginea lui, inclusiv designerul Catalin Botezatu, cel care o cunoaste de ani buni pe vedeta, avea sa fie pursi simplu socat!

”Nu mi-a venit sa cred cand am auzit! Nu sunt de acord niciodata cu astfel de violente si mai ales ca barbat sa dai intr-o femeie, indiferent cand te mult te aduce ea in stare sa faci acest lucru, nu are nici macar o justificare! Duritatea este inexplicabila in astfel de cazuri.

Pe de alta parte, daca un barbat a ajuns sa faca asa ceva este posibil ca si Daniela sa il fi determinat sa fie atat de violent! Poate unele femei ”si-o cere”, asa cum se spune pe romaneste, sigur a facut ea ceva, insa nu trebuia sa se termine atat de urat. Imi pare rau pentru Cruduta, este o persoana misto, carismatica, atat de vesela mereu si de frumoasa, incat sper sa isi revina si sa isi ia viata in piept fara iubitul acesta croat”, a spus Bote.

Catalin Botezatu a luat atitudine dupa ce Cruduta a fost batuta! ”Oricata iubire, bani sau aventura ar fi la mijloc! Nu merita!”

Catalin Botezatu a luat atitudine dupa ce Cruduta a fost batuta si a spus ce ar trebui sa faca bruneta dupa aceste violente mediazate de toata lumea ale croatului. ”Cand o femeie ajunge la un astfel de moment in relatia ei, este clar ca nu mai exista iubire. Sau poate fi si o iubire cu nabadai, dar repet, una este sa mai atingi in gluma sau sa ii dai o palma usoara unei femei, lucruri cu care nu sunt de acord, dar in fine... poate fi o dragoste de acest gen in unele relatii, si alta este cand se ajunge ca aici la mutilare! Ingrozitor! Accentuez, cand lucrurile se intampla asa, indiferent cat ai iubi pe cineva, trebuie sa renuntii naibii la tot, fiindca nu mai este respect si nu mai este nimic care sa te tina langa acel barbat. De aceea, cred ca Daniela trebuie sa isi urmeze calea si punct! Oricata iubire, bani sau aventura ar fi la mijloc! Nu merita!”, a comentat designerul.

