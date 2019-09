Catalin Botezatu, diagnosticat cu o boala rara. Ce au decis medicii: ''I se va taia jumatate din…''

Catalin Botezatu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Veste socanta in showbiz-ul romanesc! Unul dintre cei mai renumiti designeri de la noi din tara se confrunta cu grave probleme de sanatate. Catalin Botezatu a fost diagnosticat cu o boala rara, iar medicii au decis sa-l opereze in regim de urgenta. Potrivit unor surse, Bote a fost depistat cu o tumora extrem de rara. Din cate se pare, celebrul designer a fost supus unor analize amanuntite, intr-o renumita clinica din Istanbul, in urma carora doctorii au pus un diagnostic socant si au decis sa-l opereze in regim de urgenta. Conform surselor noastre, Catalin Botezatu urmeaza sa fie operat in urmatoarele ore. Din cate se pare, in urma interventiei chirugicale medicii ii vor taia jumatate din colon. Cum ...