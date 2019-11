Catalin Botezatu, in stare grava: „Doar Dumnezeu ma mai poate salva”

Celebrul designer Catalin Botezatu a fost operat de patru ori. Medicii turci i-au extirpat vedetei jumatate de colon si i-au facut chimioterapie hipertermica, o procedura prin care au indepartat orice risc de extindere a infectiei in organism. Interventia a durat nu mai putin de sase ore.

Designerul se confrunta cu probleme de sanatate inca din 2015, medicii montandu-i cinci stenturi pana in prezent. Intr-o astfel de perioada dificila, Catalin Botezatu a recunoscut ca prietenii i-au fost, tot timpul aproape, iar salvarea nu poate veni decat de la Dumnezeu.

„Sincer, doar la Divinitate, pentru ca mi-am dat seama ca daca cineva ma poate salva, acela este doar Dumnezeu!”, a marturisit Catalin Botezatu. Creatorul de moda a spus si cine i-a fost aproape in tot acest timp. „Toti prietenii au fost alaturi de mine si m-au sustinut! De la bunul meu prieten Joshua, Raluca Badulescu, Monica Vlad, Eva Pavel, consiliera mea care ma ajuta de ani de zile pe plan medical, ce sa zic, multi oameni care m-au vizitat si la Istanbul!”, a marturisit Bote.

Catalin Botezatu: ”Prietenii stiu deja ca mi-am facut testamentul…”

Creatorul de moda a recunoscut faptul ca si-a facut deja testamentul si a vorbit despre cum si-a impartit averea. „De-a lungul timpului, am facut donatii importante unor institutii din Romania, dar mai ales din afara. Asa ca tot ce ramane, mult-putin, va ajunge acolo unde trebuie. O parte din ce am se va duce in scopuri caritabile. Mai mult de jumatate va merge catre batrani, restul este canalizat catre o persoana draga mie. Prietenii mei stiu deja ca mi-am facut testamentul, totul e scris.

Parintii mei nu au nevoie de bani, au tot ce le trebuie pentru cat vor mai trai. Iar mostenitorii mei sunt asigurati. Am foarte multa imbracaminte din tinerete. Daca stam sa ne gandim la Gianni Versace, acum cine are produse semnate Gianni Versace are o avere! Am pastrat cateva din ele. Multe nu mai imi vin, trebuie sa recunosc, dar le-am pastrat ca amintire”, a marturisit celebrul designer pentru libertatea.ro.

