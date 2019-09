Catalin Botezatu, mesaj din Turcia. Designerul este de nerecunoscut. Fanii s-au speriat.

Catalin Botezatu a vazut, din nou, moartea cu ochii, dupa interventia chirurgicala la colon, efectuata in Turcia. Cea mai recenta postare a designerului il arata vizibil transformat, slabit si tras la fata. Fanii s-au speriat.

Catalin Botezatu a postat recent o imagine pe instagram, in care poarta o sapca si ochelari. In cateva ore, poza a primit peste 10.000 de aprecieri, printre sustinatori aflandu-se si Ilinca Vandici sau Elena Ionescu.

Mai jos redam mesajul lui Botezatu:

„Buna seara! Va doresc un weekend linistit! In ceea ce ma priveste imi revin incet dar sigur, am facut un nou control la •medicanahealthgroup, si in curand totul va intra in normal! Multumesc inca o data celor care mi-ati scris mii de mesaje si sunt fericit ca nu m-ati uitat!”.

„Dumnezeu sa te binecuvinteze Catalin, ma rog cu credinta pentru tine, Iisus e cel care te poate vindeca complet!”, i-a scris si o admiratoare.

