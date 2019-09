Catalin Botezatu, noi informatii dupa ce a aparut vestea ca e in stare grava. Ce se intampla la spital

Fanii lui Catalin Botezatu au ramas extrem de ingrijorati cu privire la starea lui de sanatate. Numeroase zvonuri aparute imediat dupa internarea sa intr-un spital din Turcia sustineau ca designer-ul se simte rau, iar ca starea lui s-ar degrada. Monica Vlad, o buna prietena a vedetei a facut lumina in acesta situatia. Ce se intampla in spital si cum se simte, de fapt, juratul de la „Bravo, ai stil”?

Noi detalii despre starea de sanatate a lui Catalin Botezatu

Nu cu mult timp in urma, vestea ca Botezatu a ajuns in stare grava la spital si ca a fost supus unei interventii chirurgicale de urgenta a socat lumea mondena. Cunoscutul designer a speriat pe toata lumea in momentul in care s-a lasat imortalizat de camerele de luat vederi, in cadrul unui interviu. Acesta era conectat la diverse aparate care il monitorizau si avea pe abdomen o taietura extrem de mare.

Vedeta se afla in continuare internat in Turcia, loc in care a ales sa se opreze, continuand sedintele de chimioterapie hipertermica intraperitoneala. Monica Vlad, prietena sa buna, a sustinut ca zvonurile privind starea de sanatate a vedetei au fost exagerate si departe de adevar. Mai mult decat atat, designer-ul se simte destul de bine acum, semn ca reactioneaza bine la tratament.

„Sa nu mai panicam cunoscutii lui”

„In urma telefoanelor primite am inteles ca circula o stire despre Catalin Botezatu care spune ca este in stare grava. Nu stiu de unde a aparut stirea si care este fundamentul de la care a pornit, avand in vedere ca sunt putini oameni care tin legatura cu medicii care se ocupa de el si stiu care este starea lui reala de sanatate, despre care va vorbi doar el, daca va dori sa o faca. Niciodata noi, cei apropiati lui. Doar ca sa nu mai panicam cunoscutii lui care m-au asaltat cu mesaje, firesti si de incurajare, am ales sa pun acest post. Catalin Botezatu este in perioada de recuperare. Este bine si o sa fie foarte bine!”, a declarat Monica Vlad.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.