Catalin Botezatu o lauda pe Viorica Dancila pentru alegerile vestimentare: „Am remarcat foarte multa eleganta!”

Catalin Botezatu

Catalin Botezatu (52 de ani) este uimit de schimbarea facuta de Viorica Dancila in ultima vreme, din punct de vedere vestimentar. El i-a analizat tinutele premierului, intr-o interventie telefonica la Romania TV.

Catalin Botezatu sustine ca Viorica Dancila este foarte eleganta si ca piesele vestimentare pe care le poarta sunt foarte stilate. Designerul este de parere ca premierul si-a adumat aceasta functie si din punct de vedere vestimentar. Mai mult, el a laudat-o pe Dancila pentru ca „are grija sa treaca mereu pe la coafor”. Recent, primul ministru a fost vazut purtand un costum de culoarea fildesului, cu o brosa Chanel, in valoare de 600 de dolari.

„Nu cred ca sunt de brand!”

De cele mai multe ori, Viorica Dancila alege sa poarte costume monocromatice din doua piese. Catalin Botezatu crede ca acestea sunt facute pe comanda, de designeri romani.

„Categoric este o schimbare radicala in aparitia premierului. Si-a asumat din punct de vedere vestimentar aceasta pozitie si eu de la o aparitie la alta am remarcat foarte multa eleganta. Poarta foarte multe costume cu doua piese la care pune putine accesorii si ceea ce e important e ca mereu are grija sa treaca si pe la coafor. Nu cred ca sunt de brand, cred ca sunt facute de designeri romani. Nu am niciun sfat sa ii dau, sa o tina tot asa“, a declarat Catalin Botezatu la Romania TV.

