Catalin Botezatu, obligat sa se intoarca inapoi la spital! Ce decizie au luat medicii turci

catalin botezatu

Catalin Botezatu traverseaza probabil cea mai delicata perioada a vietii sale, insa are alaturi multi prieteni, dar si fani care il iubesc si ii transmit multa energie pozitiva. Designerul se afla in perioada de recuperare dupa o interventie complexa pe colon, care a durat mai bine de sase ore. Medicii turci de la o renumita clinica din Istanbul i-au extirpat o tumora, fiind obligati sa taie jumatate de colon, scrie capital.ro.

Catalin Botezatu se recupereaza destul de rapid, insa are nevoie de foarte multa odihna, somn si tratament pentru a se repune pe picioare si a elimina riscul unei recidive. El a fost diagnosticat cu neoplasm mucinos, dar boala poate fi vindecata daca sunt urmati toti pasii indicati de medici.

Intors in Romania, creatorul de moda a postat un filmulet in care a multumit tuturor celor care l-au incurajat in aceasta perioada. Chiar daca parea epuizat dupa toate cele prin care a trecut, era increzator ca se va face bine. El se afla la munte la pensiunea unei prietene din zona Siubiului.

Decizia medicilor

Buna lui prietena, Monica Vlad, aflata la Paris cu creatiile lui Catalin a dezvaluit ca acesta s-a intors in Turcia pentru control si ca nu are nevoie de tratament (citostatic probabil), insa o monitorizare atenta se impune. Medicii turci au decis sa-l cheme des la analize pentru a identifica potentiale probleme si a actiona rapid.

„Cel mai mult ii lipseste asta, agitatia din spatele organizarii unui eveniment de acest tip”, a Monica Vlad, care a adaugat ca designerul primeste zilnic filmulete si fotografii cu ceea ce se intampla la Paris.

„Creatorii de moda din Romania sunt prezenti la #ParisFashionWeek, un adevarat maraton al modei. Cu acest prilej, designerii Cristallini, Alda Ciceu, OMRA, Kiki Lou si Clara Rotescu si-au prezentat colectiile elegante in cadrul unui eveniment extrem de reusit, aseara, la Ambasada”, a fost mesajul celor de la Ambasada Romaniei in Franta.

La acest eveniment trebuia sa ia parte si Catalin Botezatu, dar a decis sa-si prioriteze sanatatea si sa se concentreze pe refacerea lui, care va dura cateva luni bune. Reluarea tranzitului este un proces de durata, insa in 6 luni un an, organismul se obisnuieste cu un colon mai scurt.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.