Catalin Cherecheș, EXPLOZIE de acuzații grave: 'Sunt o ținta, nu o victima. Tentativele de a ma executa sunt strategic alese'

Primarul din Baia - Mare, Cătălin Cherecheș, a izbucnit în prag de Paști. Edilul acuză că este urmărit, hărțuit și că se urmărește distrugerea carierei sale politice, fiind transformat într-o țintă.

"Am înțeles că de 10 ani îmi este urmărit fiecare pas. Fiecare pas, fiecare cuvânt, fiecare respirație... Fără să existe vreo dovadă despre faptul că aş fi greşit. Am înțeles că momentele pentru tentativele de a mă executa sunt strategic alese, în plină campanie electorală sau când are de câştigat orașul prin investiții care sunt în beneficiul comunității, cum ar fi proiectul prin care îmi doresc să devenim Capitala Europeană a Tineretului în 2022. Investiții care deranjează pentru că nu trec prin buzunarele unor interesați.

Am ştiut mereu că nu sunt o victimă, ci o țintă. Am înțeles că adevărul iese mereu la iveală, oricât de adânc este perturbat de către un procuror care vânează oameni în loc să aplice legea. Am înțeles că persoanele care au secrete sunt cei care au ceva de ascuns.

Am înțeles că miza este încă mare pentru unii. Este mare pentru că am rămas independent, aplecat doar spre chestiunile de interes pentru comunitatea mea și nu față de cele politice. Este mare miza pentru că am rămas în picioare. Pentru că, prin trecerea timpului, adevărul a curățat minciunile aduse la adresa mea. Este mare miza pentru că indivizii care mi-au asaltat viața ştiu că o pierdere înseamnă că nu au cum să se exonereze pe ei înşişi.

Însă şi eu am pierdut... Mi s-a furat, FURAT, F-U-R-A-T, singurul lucru care este imposibil de restituit: TIMPUL. Mai precis trei ani din viață. 1095 zile. 1095 nopți. Indiferent când voi primi confirmarea scrisă din partea instanței, când mi se va face dreptate, nimeni nu o să îmi poată da înapoi timpul, anii... Nici lacrimile şi durerea care au făcut ravagii în sufletul mamei mele nu vor putea fi şterse vreodată... Nu există reparație morală pentru asta, nici suficient timp care să vindece.

Aşa cum am zis, în acești ani am aflat cu forța multe pe care nu le știam înainte. Am învățat că destinul se poate schimba de la o zi la alta și că în momentele care definesc viața unui om doar câteva lucruri au valoare cu adevărat. Credința, speranța și, nu in ultimul rând, iubirea. Am sentimente de iubire profundă față de cei care au trecut prin încercarea asta împreună cu mine, familia și comunitatea mea iubită, cărora mi-am dedicat viața ca om, deputat și primar. Vă mulțumesc că ați rămas lângă mine, lângă adevăr și pentru că mi-ați oferit un motiv pentru care a meritat să mă lupt: Baia Mare" , scrie Cătălin Cherecheș pe Facebook.