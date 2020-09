Catalin Cherecheș. Primarul de Baia Mare, dupa acuzațiile de mita electorala: `Prefer sa fiu in lumina și nu in intuneric!`

Primarul de Baia Mare, Cătălin Cherecheș, candidat la propria succesiune din partea Coaliției pentru Baia Mare a replicat prompt după ce contracandidatul său de la PNL, Mircea Cirț, i-a făcut plângere la Biroul Electoral Central (BEC) pentru mită electorală:

”Noi de 10 ani oferim de ziua persoanelor Varstnice tichete sociale persoanelor vulnerabile social. Nu am putut muta ziua internațională a persoanelor vârstnice doar pentru ca e perioada electorala. E un proiect al consiliului local votat si de PNL, de fapt in unanimitate de toti membri consiliului local. Mai mult, pentru ca a uitat Guvernul PNL de doua luni sa dea banii asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități, am plătit din bugetul local, mai mult de 1 milion euro. Si asta e mita electorala? Sau faptul ca oferim măști si dezinfectanți tuturor cetățenilor, tot mita e?

Nu pot decât sa regret ca unii din cei care au aterizat in campania electorala nu inteleg nevoile, necazurile sau bucuriile oamenilor. Oare pe ale lor si le inteleg? Eu prefer sa fiu lumina si nu întuneric asa cum e mintea si sufletul al unor politruci sau profitori din politica. Îi invit sa ajute oameni si nu sa ii dispretuiasca sau sa ii considere doar niste mâini cu o ștampila de vot in mana pe care ar vrea ei sa o manipuleze dupa moftul si intereselor lor.”, a declarat primarul Cătălin Cherecheș în replica transmisă STIRIPESURSE.RO

Candidatul PNL acuza faptul că sub pretextul Zilei Internaționale a persoanelor vârstnice care se sărbătorește pe 1 octombrie peste 6000 de persoane vârstnice defavorizate au primi sau vor primi din partea Primăriei Baia Mare tichete cadou în valoare de 500 de lei. Tichetele erau însoțite și de un mesaj din partea primarului – VEZI AICI.