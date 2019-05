Catalin Chereches a batut palma cu PSD

Primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, susţinut la ultimele alegeri locale de Coaliţia pentru Baia Mare, şi preşedintele PSD Maramureş, Gabriel Zetea, care deţine şi funcţia de preşedinte al CJ, au anunţat miercuri, într-o conferinţă de presă comună, că se susţin reciproc în proiectele politice locale, inclusiv la alegerile europarlamentare, potrivit agerpres.ro.

"Azi, vorbim despre reînoirea unui parteneriat din anul 2016, (...) un parteneriat politic între PSD şi Coaliţia pentru Baia Mare care să fie aşa cum a fost gândit în anul 2016, de susţinerea reciprocă a proiectelor de dezvoltare a judeţului Maramureş şi ale municipalităţii băimărene (...) Domnul primar are o anumită simpatie şi doreşte susţinerea listei PSD la alegerile europarlamentare. M-aş bucura ca acest sprijin al unei persoane, a unei persoane care e aleasă de 70% dintre băimărenii care au participat la vot în 2016, să se regăsească şi-n votul pe care băimărenii îl vor da la alegerile de duminică", a afirmat Gabriel Zetea.

De asemenea, preşedintele PSD Maramureş şi al Consiliului Judeţean, a subliniat că e normal ca maramureşenii să susţină la acest vot pe reprezentanţii coaliţiei de guvernare actuale, în condiţiile în care judeţul a fost în ultimii doi ani printre primele din ţară în ceea ce priveşte sumele acordate de către Guvern. Totodată, Gabriel Zetea a menţionat că PSD Maramureş şi Guvernul vor susţine în continuare proiectele "ambiţioase" dezvoltate de Primăria Baia Mare

În context, primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, a susţinut că este firesc ca acum să fie alături de cei care l-au susţinut la un moment dat.

"Dacă ai un parteneriat cu anumiţi oameni, trebuie să fii alături de ei, şi-n momentul în care din perspectivă politică au nevoie de sprijinul tău şi mai mult decât atât, consolidarea politică înseamnă asigurarea resurselor pentru dezvoltarea economică, dezvoltarea comunităţilor noastre, implementarea proiectelor pe care le avem" a declarat Cătălin Cherecheş.

Edilul a arătat şi el că acest parteneriat politic vizează şi dezvoltarea zonei metropolitane Baia Mare, precum şi a întregului judeţ.

"Avem astăzi un parteneriat necesar dezvoltării zonei metropolitane şi în general a judeţului Maramureş, semnat cu nişte oameni care am văzut că înţeleg ce înseamnă dezvoltarea, înţeleg ce înseamnă a gândi, a crea proiecte şi a le pune în operă, şi am gândit că aceşti oameni, înainte de toate ca oameni ai unui partid politic, sunt oameni cu care avem anumite relaţii de ordin personal, oameni în care avem încredere, oameni cu care am dezvoltat de-a lungul timpului diverse lucruri pentru comunităţile pe care le reprezentăm (...) Consider că dezvoltarea comunităţilor e importantă şi se poate face şi are cu adevărat rezultate coerente, vizibile, consistente şi durabile dacă parteneriatul se realizează în primul rând între oameni de bună calitate, oameni de bună credinţă şi mai apoi de structuri cu un caracter oficial", a mai spus primarul Cătălin Cherecheş, care în prezent este membru al partidului UNPR.