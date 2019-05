Catalin Chereches 'suna' intoarcerea la vatra: 'PRO Romania si UNPR ar trebui sa se stinga si sa se reaseze in cadrul PSD'

Primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, care este membru al UNPR, a declarat, miercuri, că formaţiunile de stânga din România au nevoie să intre într-o nouă etapă după alegerile europarlamentare, el adăugând că PRO România şi UNPR ar trebui să se stingă ca entităţi politice şi să se reaşeze în cadrul PSD, potrivit agerpres.ro.

"Nu vă ascund faptul că mi-aş dori, după ce se stinge tumultul acestor alegeri (...) să văd o etapă nouă în care intră stânga românească reprezentată de PSD, printr-o modernizare şi deschidere a PSD într-un mod pe care nici măcar cei mai fervenţi opozanţi nu şi-l imaginează. Dar îmi doresc, de asemenea, să văd că se aşează în limitele moralităţii şi oameni care provin din aceeaşi rădăcină. care s-au alimentat şi hrănit şi au crescut din această rădăcină a PSD. Şi mă refer la PRO România, UNPR, care consider eu că după aceste alegeri ar trebui să se stingă ca entităţi politice, cvasi-politice şi să le vină mintea la cap, şi bunul simţ, undeva în suflet, să îşi reaşeze poziţia în PSD!", a declarat Cătălin Cherecheş, într-o conferinţă de presă în care s-a reafirmat parteneriatul politic dintre PSD Maramureş şi Coaliţia pentru Baia Mare, vehiculul politic care l-a ajutat pe acesta să fie reales în alegerile locale din 2016.

Acesta a subliniat că Victor Ponta şi Ioan Rus ar trebui recuperaţi în noua construcţie a stângii.

"În primul rând este mesajul meu pentru UNPR, dar este mesajul meu şi pentru cei din PRO România, începând cu Victor Ponta şi terminând cu domnul Ioan Rus. Din punctul meu de vedere, mai mult Victor Ponta, foarte puţin domnul Rus, n-ar fi existat în mentalul colectiv fără prezenţa lor în PSD şi şansele pe care le-ar fi acordat membrii simpli, încrederea pe care le-au acordat-o, nu întotdeauna încredere care a fost răsplătită de către aceştia. Consider că ar fi o bucurie pentru mine să particip la o reconstrucţie, modernizare, deschidere a PSD în această logică", a spus Cătălin Cherecheş.

Primarul municipiului Baia Mare a mai afirmat că din societatea civilă i-ar vedea integraţi în noua stângă politică pe Tudor Chirilă şi Dragoş Bucurenci.

"Într-o altă logică a societăţii civile, pentru că stânga este ca şi zonă politică principalul partener al societăţii civile, iar derapajele USR şi PLUS sunt de fapt nişte embrioni care au ca şi pornire tot idei politice şi concepte politice care pot fi asimilate stângii, şi consider că şi aici lucrurile se vor reaşeza, şi oameni care astăzi militează în aceea zonă pentru că e singura zonă care le dă posibilitatea să vorbească, să se manifeste într-un anumit fel, să se poată regăsi şi la PSD (...) Şi aici mă refer la Tudor Chirilă ! Mă refer la Dragoş Bucurenci ! Mă refer la oameni care sunt de stânga, cu sentimente de stânga, dar se manifestă într-o altă zonă. Cred că e păcat în primul rând pentru sănătatea democraţiei române. Aşa mi-aş dori eu stânga românească şi consider că aşa va fi!", a declarat Cătălin Cherecheş.

La conferinţa de presă au participat şi preşedintele PSD Maramureş, Gabriel Zetea, deputatul Călin Matei, senatorul Liviu Marian Pop şi preşedintele PNŢCD Maramureş, Doru Dăncuş.