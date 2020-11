Catalin Deaconescu, consilier PNL: 'In perioada starii de urgenta, achizitiile publice netransparente ale PMB au explodat'

Consilierul general PNL Cătălin Deaconescu a afirmat, joi, că situaţia este extrem de gravă în ceea ce priveşte datoriile pe care Municipalitatea Bucureşti le are în acest moment, menţionând că pe perioada stării de urgenţă achiziţiile publice netransparente "au explodat".

"Despre cum şi-au făcut treaba autorităţile la nivel local în municipiul Bucureşti avem instituţiile de control, Curtea Conturi, Corpul de control al noului primar general şi, probabil, în următoarele luni vom vedea în ce măsură au respectat legislaţia. Cert este că, pe perioada stării de urgenţă, poate că şi motivat de lipsa de stocuri în ceea ce priveşte materialele de protecţie sanitară, achiziţiile publice netransparente la nivelul municipiului Bucureşti au explodat. Aici nu am foarte multe date pentru că încă nu avem un raport complet, dar pot să vă spun că am fost surprins că o serie de companii, de firme private, cu o cifră de afaceri destul de mică în ultimii ani, şi-au dublat dacă nu şi-au mărit de mai multe ori cifra de afaceri într-un singur contract, cu o singură autoritate contractantă, cu o singură autoritate publică locală. La Bucureşti am avut neşansa ca, după două mandate dezastruoase, să avem unul catastrofal şi suntem după 12 ani de lipsă de transparenţă, de risipă, de cheltuieli făcute fără cap şi fără coadă de lucrări publice începute şi peste toate a venit criza datorată pandemiei", a declarat Deaconescu, în dezbaterea online organizată de Expert Forum privind cheltuirea banilor publici în timpul pandemiei şi planificarea bugetului local pentru anul 2021, potrivit agerpres.ro.

El a spus că în mandatul anterior au fost risipiţi bani pentru "tot felul de lucruri neesenţiale", că au fost cheltuite "5 bugete în 4 ani".

"Situaţia este extrem de gravă în ceea ce priveşte datoriile pe care Municipalitatea le are în acest moment. Vorbea Nicuşor Dan (primarul general - n.r.) de 3 miliarde lei, bani care sunt facturaţi, pe care primăria să îi plătească, dar, pe lângă aceştia, sunt aproape 1,2 miliarde care sunt datorii către companiile municipale sau către terţi care nu sunt facturate şi care reprezintă lucrări executate şi nerecepţionate până în acest moment", a adăugat Deaconescu.

Potrivit acestuia, un exemplu de acţiune care a dus la risipirea banilor publici este în zona de spitale, menţionând că în 2017 fostul primar general Gabriela Firea anunţa că Bucureştiul va deveni "un centru mondial de referinţă în privinţa tratamentelor împotriva cancerului", prin construirea unei clinici de terapie cu protoni. "Avem un proiect de hotărâre aprobat în 2017, în 2018 trebuia să avem un studiu de fezabilitate, suntem la finalul lui 2020 şi cred că nimeni nu îşi mai aminteşte de lucrul acesta şi va fi foarte interesant să vedem ce parteneriate s-au semnat şi ce bani s-au cheltuit de la bugetul Municipalităţii pentru studiile tehnice", a adăugat consilierul general PNL.

Deaconescu a subliniat că un exemplu de achiziţie netransparentă este la ASSMB, unde s-au făcut, în 2019 şi 2020, investiţii mari în platforma online, cu aceeaşi firmă şi prin achiziţie directă, ca procedură folosită.

"Companiile municipale, aşa nelegale, au profitat din plin şi în unele dintre achiziţiile făcute, în general, câştigătorii contractelor îşi datorează cifra de afaceri unui contract sau unor contracte cu aceeaşi autoritate contractantă. Acest lucru îmi trezeşte semne de întrebare", a mai spus acesta.

El a menţionat că, la elaborarea bugetului pentru 2021, trebuie prioritizate investiţiile publice absolut necesare pentru bucureşteni.

"Sunt câteva zone care, evident, în perspectiva actualului mandat şi perspectiva elaborării bugetului pe 2021 trebuie corectate. În primul rând, trebuie să plecăm în elaborarea bugetului de la nişte premise realiste, să nu mai umflăm capitolele de venituri, câteodată chiar cu sută la sută, pentru a încăpea toate cheltuielile pe care le imaginăm. Să nu uităm că, în ultimii patru ani, Bucureştiul şi-a propus, prin proiectul de buget, să încaseze venituri în jur de 10 miliarde de lei şi, ca la fiecare execuţie bugetară, am văzut că a reuşit să încaseze în jur de 4,2 miliarde. Deci, practic, ar trebui să plecăm în primul rând de la o situaţie reală a capacităţii de a colecta venituri a Municipiului Bucureşti. După aceea, trebuie să prioritizăm zona de investiţii publice pentru că, de fiecare dată, zona aceasta a fost un fel de Cenuşăreasă a execuţiei bugetare", a declarat Cătălin Deaconescu.