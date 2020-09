Catalin Iordache, candidatul RE:START ROMANIA la Primaria Sectorului 2, atacat de hoți, de doua ori intr-o luna

O tentativă de furt a avut loc în noapteas de vineri spre sâmbătă la Hotelul Volo, de pe str. Schitu Măgureanu din București, unde se afla si sediul Partidului Restart Romania. Un infractor a pătruns în lobby și a furat atât din barul hotelului, cât și câteva obiecte de valoare. A fost prins fix de Cătălin Iordache, candidatul RE:START ROMÂNIA la Primăria Sectorului 2 și administratorul hotelului. Asta după ce, acum două săptămâni, Catalin Iordache a prins în fapt un alt hoț care avea intenția să-i fure mașina.

„Azi noapte hotelul meu a fost prădat. Cum credeți ca am început antrenamentul meu de primar? Prinzând hoțul la locul faptei. Deși plecat de mult timp din Inspectoratul General al Poliției, se pare că nu am uitat vechile obiceiuri și am reușit să prind doi infractori: primul, care a vizat autoturismul personal, și al doilea, care azi noapte a furat bunuri din hotelul pe care îl administrez”, a declarat Cătălin Iordache, candidatul la primăria Sectorului 2 București.

Hoții au fost raportați la Secția 17 poliție și ridicați de către polițiștii secției.

„Acest fapt ne confirmă încă o dată că Iordache POATE și ARE VOINȚA și PLANUL perfect de a asigura un climat de siguranță și ordine în sectorul pe care urmează să-l conducă” a declarat Ramona Ioana Bruynseels, Președinta partidului RE:START ROMÂNIA.

„Un om gospodar își așază și face ordine prima dată în propria gospodărie. În gospodăria primarului Iordache, siguranța este garantată. Dovada? Într-o lună de zile, am doi hoți prinși, după 15 ani în care nu am avut parte de evenimente nefericite”, a mai spus Iordache.

Cătălin Iordache este un antreprenor de succes, patriot, fondator al companiilor C&I, OGNIVIA, Zboară Gratis, Brasilrecca, administrator de hoteluri și restaurante, fost ofițer IGP, absolvent de drept și studii economice. În Partidul RE:START ROMÂNIA, deține funcția de Vicepreședinte al partidului și Președinte al Organizației București.