Catalin Ivan, dupa ce a obținut 0,36% la prezidențiale: S-a incheiat un experiment unic in lume

Cătălin Ivan a obținut 0,36% din voturi în primul tur la alegerile prezidențiale, dar acuză că România este subiectul unui experiment unic în lume prin care se încearcă înscăunarea unui președinte ”în absență”.

Citește și: Au înviat baronii PSD: Viorica Dăncilă a defilat în fiefurile roșii. Detaliul care echilibrează turul II

”Tocmai s-a încheiat prima fază a unui experiment unic în lumea democratică, acela de a pune un președinte în absența. Mai mult, de a-i da încă un mandat celui care nu a făcut absolut nimic în mandatul care s-a încheiat. Pare misiune imposibilă, nu-i așa?

V-am prezentat încă de la începutul campaniei câteva acțiuni ale unor instituții în favoarea acestui experiment:

1. Antagonizarea bruscă și exagerat de dură a dialogului dintre premier și președinte pentru a o pune în valoare pe Dăncilă și a-i crea profil de contracandidat pentru Iohannis. Chiar dacă asta a presupus ca 6000 de medici să nu profeseze și, probabil, să se piardă vieti în spitale din cauza lipsei de personal medical;

2. Dărâmarea guvernului Dăncilă, pe de o parte pentru că Germania aștepta numirea comisarului său cu mâna României, dar mai ales pentru a îngropa total campania prezidențială sub o criză politică artificial creată.

3 Echipă comună de campanie Iohannis - Dăncilă, plus un număr de zece voturi pe fiecare secție de vot din partea primarilor PNL pentru PSD. Greu de anticipat că se va ajunge aici, nu-i așa?! Dar planu-i plan și trebuie respectat.

4. Blocarea tuturor celorlalți candidați, de la depunerea candidaturilor, la accesul în media și până la număratul voturilor, astfel încât vocile acestora să nu se audă. Toți trebuiau să rămână sub un procent ca să nu deranjeze calculele. Ramona Ioana Bruynseels a trecut peste acest prag pentru că începuse de mult campania, cu investiții enorme, și probabil nu a mai putut da înapoi, și Cumpănașu pe votul emoțional firesc în urma tragediei de la Caracal,

5. Dezumflarea USR-ului, folosind tot instituțiile statului, așa cum artificial fusese și umflat cu puțin timp în urmă.

Înțelegând ce ni se întâmplă, văzând norii negri pe care alții de afară îi îngrămădesc deasupra democrației noastre, și așa firave, nu puteam să stau deoparte. Am folosit această campanie ca pe o oportunitate de a spune adevărul, așa cum este el, fără menajamente și figuri de stil.

Astăzi experimentul lor a reușit. Suntem o colonie. Am certitudinea totuși că prețul plătit de PNL pentru această trădare de țară va fi dispariția de pe scena politică.

Le mulțumesc din suflet celor care au votat ADN! Sunteți mulți, având în vedere că nu am existat în această campanie, că vocea noastră a fost blocată peste tot. Văzând calitatea oamenilor care mi-au scris în această perioadă, mă simt onorat și încurajat să merg mai departe. Deocamdată compensăm prin calitatea susținătorilor noștri. ADN este susținut de oameni deosebiți, integri și patrioți.

Poate ar fi fost mai multe voturi, dar am decis să nu ne consumăm resursele financiare și logistice într-o luptă cu final deja știut. Am investit cei mai puțini bani pe care probabil i-a avut vreodată un candidat, urmând să pregătim cum se cuvine alegerile locale și parlamentare. Ca să faceți o comparație, PNL a avut la dispoziție aproximativ 20 milioane în precampanie și în campanie din bani publici, ai noștri ai tuturor, bani pe care apoi și-i decontează, adică i-au primit de două ori, iar noi am folosit sume foarte mici. Nu din lipsă de fonduri, deși este imposibil să te lupți cu fondurile publice folosite de PSD și PNL, dar pentru că, strategic, lupta noastră cea mai importantă va fi la alegerile locale.

Lupta continuă 24 de ore din 24, până în 2024! Așa cum am promis.”, susține Cătălin Ivan.