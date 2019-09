Catalin Ivan și-a depus la BEC candidatura pentru prezidențiale. A strans peste 230.000 de semnaturi

Cătălin Ivan a depus, duminică, la BEC, peste 230.000 de semnături necesare înscrierii candidaturii sale la alegerile prezidențiale. El a afirmat că numărul minim impus de lege pentru înscriere este foarte mare și viciază dezbaterea electorală, potrivit Mediafax.

„Am reușit să strângem cele 200.000 de semnături plus o marjă de încă 35.119 semnături. Deci 235.119 este numărul exact al semnăturilor pe care le depunem astăzi.Am primit oferte de la alte partide să mă ajute cu semnăturile, partide mici care nu aveau candidat sau care aveau candidat fără șanse, dar am preferat să mergem pe structura ADN ului. De mai bine de un an de zile ne chinuim să crăm organizații județele. În acest moment avem 35 de organizații județene funcționale, fiecare a avut de făcut un anumit număr de semnături. Noi așa le-am strând. Le-am verificat de două ori. De acum să vedem ce spune și BEC”, a spus Cătălin Ivan, în fața Biroului Electoral Central.

Prezidenţiabilul Partidului Alternativa pentru Demnitate Naţională a adăugat că numărul minim de 200.000 de semnături impus de lege pentru a te putea înscrie în cursa pentru Cotroceni este mare, iar dezbaterea e viciată de faptul că mulți candidați nu reușesc să strângă numărul de semnături.

„Din păcate eu cred că România avea nevoie astăzi mai mult ca oricând de o dezbatere mult mai profundă despre situația reală a României. Poate ar trebui să bedem mai multe proiecte. Faptul că această dezbatere e viciată de faptul că mulți candidați nu au reușit să strângă semnăturile e o pierdere mare pentru noi toți. Mi-aș fi dorit să fie cât mai mulți. Eu cred că numărul acesta de 200.000 de semnături este excesiv”, a adăugat Ivan.

Mai mulți independenți sunt așteptați, duminică, la BEC, pentru a-și depune candidatura.

Tot duminică, la ora 18:00, la Biroul Electoral Central este așteptată și Ramona Bruynseels pentru a-și depune candidatura la prezidențiale.

Alexandru Cumpănașu va ajunge la sediul BEC, duminică, în jurul orei 22:00, pentru a depune semnăturile necesare pentru înscrierea în cursa pentru Cotroceni.

Candidații la alegerile prezidențiale își pot depune la Biroul Electoral Central candidaturile până duminică, 22 septembrie, ora 24:00.

Pe 12 octombrie este startul oficial al campaniei electorale.

Primul tur al alegerilor prezidențiale are loc pe 10 noiembrie iar al doilea tur pe 24 noiembrie. Conform unei hotărâri de Guvern, românii din străinătate vor putea vota la primul tur al alegerilor prezidenţiale între 8 şi 10 noiembrie, iar la al doilea tur între 22 şi 24 noiembrie.