Catalin Ivan ia apararea PSD in razboiul cu Ponta: 'Ce a facut Pro Romania nu e corect. Nu te poți intoarce impotriva propriului partid'

Cătălin Ivan a declarat, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”, că poziția Pro România față de PSD nu e corectă, deoarece Victor Ponta s-a întors împotriva propiului partid. El a adăugat că, deși a plecat din PSD, nu se va întoarce niciodată împotriva social-democraților, anunță MEDIAFAX.

Citește și: Justiție oarbă! Doi torționari au fost achitați de instanță

„Câteva luni de zile am discutat dacă să mă duc la Pro România. Mai în glumă, mai în serios, nu pot pronunța Pro România. Nu aș putea să vin să spun -votați pro România-. ADN îmi iese mai ușor. Serios vorbind, am plecat pe alt drum. Dacă am închis un capitol, am plecat într-un nou proiect, curat cap-coadă. Mie mi se pare că ce a făcut Pro România cu PSD, chiar și această moțiune, nu e corect. Nu te poți întoarce atât de vehement împotriva propriului partid. Mie PSD mi-a dat și lucruri bune. E o perioadă în care am acumulat experiență, m-am format. Nu aș putea vreodată să fac rău foștilor colegi din PSD. Am spus că Dăncilă trebuie să plece, că Liviu Dragnea dorește putere absolută în România, dar niciodată nu m-am întors împotriva PSD”, a spus Cătălin Ivan, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”.

Candidatul ADN a adăugat că în afară de Ion Iliescu, PSD nu a avut niciodată lideri locomotivă.

„PSD nu a avut niciodată un lider locomotivă, în afară de Ion Iliescu. Apoi toți liderii PSD au fost mai jos decât partidul. Indiferent cine câștiga funcția de președinte devenea automat lider pentru că partidul în urca în campaniile electorale la scorul partidului. PSD a avut mereu în teritoriu oameni de calitate, la nivel de stradă, de comună, avea oameni bine văzuți. În timp aceasta s-a erodat. De când a venit Liviu Dragnea s-a erodat în mod accelerat. În vremea lui Dragnea dacă nu erai de acord cu el zburai, și au burat. Organizații întregi au fost dizolvate. Eu nu am construit ADN ca să mă duc împotriva PSD. Dimpotrivă, suntem pe un alt drum. E un capitol închis, activitatea mea în PSD. Nu am ranchiună sau dorința de răzbunare”, a subliniat Ivan.

Citește și: Lovitura de grație pentru Viorica Dăncilă ar putea veni chiar de la Liviu Dragnea! Mutarea făcută din închisoare

Acesta a precizat că a decis să plece din PSD, deoarece partidul o lua în altă direcție.

„Eu am intrat cu stângul în PSD. Am fost lider al studenților la Iași și considerându-mă un om de stânga foarte preocupat de lupta împotriva sărăciei, de reducerea inegalității în societate am intrat în PSD, deși era evident că tinerii nu erau foarte agreați. Am intrat pentru că era această mișcare care se numea Tineretul Social Democrat, care venea cu un suflu nou, a schimbat culoarea din albastru în roșu, venea cu altfel de politică și m-a atras ideea de a reforma cel mai mare partid din România din interior. Am mers cu această mișcare până în 2012, dar a murit această mișcare în 2010, când Victor Ponta a ajuns președintele PSD. Noi am crezut că am câștogat războiul. Cumva câștigasem o mică bătălie la congresul acela când Ponta a candidat împotriva lui Geoană, dar am pierdut războiul. A murit mișcarea aceasta reformatoare, TSD. Eu am rămas în partid, tot ridicând semnale de alarmă, spunând ce nu merge bine. În organizațiile județene erau mulți care gândeau ca mine. Am ținut așa până în 2015, când mi-am dat seama că nu se poate reforma PSD din interior. Am decis să ies eu din PSD, mai ales când Liviu Dragnea a luat președinția partidului, mi-a fost clar în ce direcție merge partidul”, a conchis Cătălin Ivan.