Catalin Ivan se declara invins, inainte de alegeri, și acuza o ințelegere intre Iohannis și Dancila: 'Voturile vor fi numarate de STS'

Cătălin Ivan a declarat, joi, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”, că alegerile nu sunt libere în România, iar la prezidențiale voturile vor fi numărate tot de STS, printr-o înțelegere între Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă. El a adăugat că cine nu are partid în Parlament nu are nicio șansă, anunță MEDIAFAX.

„Venim astăzi și vorbim despre alegerile prezidențiale. Aceste alegeri nu sunt alegeri libere. Noi astăzi în România nu avem alegeri libere. Imaginea pe care o am când vorbesc despre aceste alegeri este imaginea unui teren de fotbal, unde sunt doar șase jucători, partidele parlamentare, care plimbă mingea de la unii la alții, dar doar ei. În jurul acestui teren de fotbal este un zid imens foarte bine păzit, astfel încât nimeni să nu intre în teren. Cine nu este astăzi în Parlament nu are nicio șansă, vorbesc de o cultă parlamentară, pentru că ei s-au înțeles între ei astfel încât să nu îi deranjeze nimeni altcineva. Plecând de la cine stabilește cine are voie și cine nu are voie să candideze. S-a dovedit că BEC este un organism, un birou de eliminare a candidaților incomozi. Acolo se face o primă triere”, a spus Cătălin Ivan, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”.

Candidatul ADN la prezidențiale a adăugat că partidele parlamentare beneficiază de zeci de milioane de euro din bani publici pentru reclamă în campanie, astfel mesajul lor ajunge mult mai repede la oameni.

„ Partidele parlamentare beneficiază de zeci de milioane de euro din bani publici, din banii noștri, bani pe care mai apoi îi decontează. Nu numai că fac campanie de zeci de milioane de euro din bani publici, dar primesc și bani înapoi, adică fac campanie gratis. Nu întâmplător, în precampanie, toată țara a fost acoperită de reclamă a partidelor care se află în Parlament. Nimeni altcineva nu a putut să își facă reclamă, pentru că noi toți ceilalți venim cu bani de acasă, care cum își găsește susținere. Românii află mesajele lor, evident. Și număratul voturilor, uitați-vă cine numără voturile în secțiile de vot din România. Tot aceste partide. Nimeni altcineva. Dacă mai picăm și noi să avem câte un reprezentant într-o secție de vot suntem norocoși. De la modul cum se stabilesc candidații, de la felul cum se face campanie politică în România, campanie electorală și la modul cum se numără voturile”, a subliniat Ivan.

El a sugerat că între Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă este o înțelegere pentru a ajunge amândoi în turul doi.

„Un exemplu, STS-ul. La alegerile pentru PE au fost suspiciuni clare că STS a influențat număratul voturilor, vedeți cazul UDMR, care a avut în Iași, într-un sat uitat de lume, câteva zeci de voturi. Atunci PSD a ieșit și a spus că STS trebuie scos din ecuația aceasta pentru că a influențat votul. Astăzi STS este tot acolo. Voturile vor fi numărate și în această campanie tot de STS, pe o înțelegere evidentă între Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă. Nu există democrație, nu sunt alegeri libere. Dar acest sistem trebuie înlocuit, de aceea ADN vine cu o alternativă la actuala clasă politică. Toate aceste lucruri vor fi atacate în Parlament și în instanță pentru a readuce democrația în România”, a conchis Ivan.