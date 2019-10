Catalin Maruta, amenintat de sefi cu scoaterea emisiunii din grila ProTV. Iata care este motivul

Catalin Maruta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daca in anii trecuti emisiunea lui Catalin Maruta era lider detasat de audienta, in ultima vreme, rating-ul sau scade pe zi ce trece. Prezentatorul a intrat in atentia sefilor, care i-au cerut sa ia urgent masuri pentru a resuscita show-ul pe care-l modereaza de 12 ani. Catalin Maruta prezinta in fiecare zi, de luni pana vineri, in regim live, emisiunea „La Maruta”, la concurenta pe acelasi tronson orar cu emisiunile „Teo Show” si „Acces direct”. EXCLUSIV! Proxenet din politica ieseana, in spatele unui scandal imobiliar monstru! A deranjat linistea bogatilor dintr-un cartier! Autorizatie ilegala, demisie in primarie - FOTO In cei 12 ani de cand modereaza ...