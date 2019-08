Catalin Maruta gest romantic pentru sotia lui: "Andra e graviduta"

Andra si Maruta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Andra a fost felicitata de sotul sau pentru ziua ei de nastere si pe retelele de socializare, unde a urcat o poza de album cu ei doi. Imaginea in care artista poarta o rochie albastra cu motive orientale de culoare galbena si are ochelari de soare negri a fost insotita de o declaratie de iubire din partea partenerului ei de viata.“La multi ani, iubita mea! Sa fii mereu zambitoare! Te iubesc! ”, a scris Catalin Maruta in dreptul pozei de album pe care a facut-o publica pe Instagram, dar si pe . Tinuta larga in zona abdomenului i-a facut pe unii dintre internauti sa se gandeasca la faptul ca indragita cantareata ar fi insarcinata. “La multi ani ! Mai vine un bebe ? Parca Andr ...