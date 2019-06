Catalin Morosanu, dupa ce l-a invins pe Daniel Sam in gala de la Cluj: ''Imi vine sa plang''

catalin morosanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Catalin Morosanu si-a luat revansa in fata lui Daniel Sam, pe care l-a invins in gala de la Cluj. "Moartea din Carpati" le-a dat emotii spectatorilor chiar in prima repriza, cand britanicul de aproape 2 metri si 123 de kilograme l-a pus la podea pe roman cu un genunchi direct in plex. Morosanu a incercat sa continue, dar arvbitrul Cezar Gheorghe a decis sa-l numere, ceea ce inseamna ca a pierdut repriza. Catalin si-a revenit in cea de-a doua runda si l-a trimis si el la podea pe Sam (37 de ani), iar situatia era egala, totul urmand sa se decida in ultima runda. Morosanu a continuat sa evite loviturile de genunchi ale adversarului sau si a profitat, trimitandu-l la podea. Sam a fost groggy, ...