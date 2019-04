Catalin Morosanu revine in ring cu o lupta incendiara

Catalin Morosanu va disputa primul sau meci din cariera la Cluj-Napoca, in revansa cu britanicul Daniel Sam, pe 6 iunie, in Sala Sporturilor Horia Demian, in cadrul galei Dynamite Fighting Show 4, moment ce va consemna si revenirea acasa a celui mai bine cotat luptator roman Benny Adegbuyi dupa mai bine de trei ani.