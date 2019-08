Catalin Morosanu si Remy Bonjasky, capitani la Batalia Moldovei

Morosanu Bonjasky google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sala Polivalenta din Piatra Neamt va gazdui pe 27 septembrie "Batalia Moldovei", spectacolul sportiv pus in scena de Dynamite Fighting Show si care ii va avea cap de afis in acest an pe Catalin Morosanu si Remy Bonjasky. In urma cu un an, DFS organiza, la Piatra Neamt, meciul de retragere al lui Catalin Morosanu din zona Moldovei, in fata a peste 3.500 de spectatori. “Faptul ca am primit atat de multa sustinere, a contat mult pentru mine in alegerea orasului pentru a doua editie din Batalia Moldovei”, a spus Catalin Morosanu. Catalin Morosanu, dupa ce l-a invins pe Daniel Sam in gala de la Cluj: ''Imi vine sa plang'' Acum, DFS vine cu un nou concept. O confrunt ...