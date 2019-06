Catalin Morosanu, surprins la o intalnire nocturna cu ‹‹bunaciunea›› de la Ferma

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Catalin Morosanu a ramas in relatii apropiate cu Otniela. Cei doi au fost concurenti la "Ferma", show difuzat de Pro TV. Recent, s-au intalnit "intamplator" intr-un club din Centrul Vechi al Capitalei. Nu au putut, insa, sa stea prea mult timp impreuna. Asta din cauza faptului ca luptatorul a fost asaltat de fani. De partea cealalta, Otniela, desi era imbracata extrem de senzual, nu prea a fost bagata in seama. Totusi, un tanar prezent in club si-a luat imina in dinti si a facut o poza cu tanara, asta desi Catalin Morosanu se afla in preajma, conform wowbiz.ro. Altfel, Otniela a fost, cu siguranta, femeia care a provocat adevarate pasiuni la "Ferma", Florin Pastrama facandu-i, in repetate randuri, ...