Catalin Predoiu a dat de ințeles ca Guvernul nu vrea anticipate simultan cu localele

Ministrul propus la Justiție, Cătălin Predoiu, a dat de inteles marti, la audierea sa din comisiile parlamentare de resort, ca in momentul in care Guvernul demis Ludovic Orban a scris OUG privind anticipatele nu s-a gândit la organizarea acestora simultan cu alegerile locale. „M-ati surprins cu faptul ca in OUG nu e nimic legat de alegeri concomitente”, a reactionat deputatul UDMR Marton Arpad.