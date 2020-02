Catalin Predoiu a propus și PSD-ului o ințelegere pe legile justiției și codurile penale!

Ministrul liberal propus la Justiție pentru un nou mandat, Cătălin Predoiu, a declarat marti, la audierea sa in comisiile de specialitate, ca le solicita tuturor parlamentarilor sa intre in dezbaterea legilor justitiei si a codurilor penale doar dupa alegerile parlamentare, dar ca in acelasi timp este nevoie de transpunerea de urgenta a 36 de decizii CCR in codurile penale unde ar fi bine să nu existe amendamente suplimentare.

„Imi mentin optiunea de a nu discuta legile justitiei si codurile penale in Parlament in plina campanie electorala pentru ca substanta dezbaterilor poate fi afectata de intensitatea confruntarilor politice. Va solicit sa amanam aceste legi pana dupa incheierea campaniei electorale si alegerea noului Parlement, indiferent daca vorbim de alegeri anticipate sau la termen”, a declarat Predoiu.

El a indicat ca totusi pe legile justitiei si codurile penale se va munci la ministerul Justitiei „in grupuri tehnice de lucru” unde „orice parlamentar din comisiile juridice este oricand bine-venit pentru a observa la ce se lucreaza si a exprima opinii”.

Urgentele exprimate de Predoiu: