Catalin Predoiu anunta revocarea lui Tudorel Toader din Comisia de la Venetia. “Foarte curand.”

Cătălin Predoiu, noul ministu al Justiţiei nu îl vrea pe Tudorel Toader ca reprezentant al României la Comisia de la Veneţia. Drept urmare, Predoiu plănuieşte să solicite revocarea acestuia ca membru al Comisiei de la Veneţia. Anunţul a făcut chiar de către ministrul Justiţiei în tr-o conferinţă de presă. "Doresc acolo o reprezentare la cel