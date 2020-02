Catalin Predoiu iese la rampa dupa ce l-a propus pe Bogdan Licu in funcția de prim-adjunct al Parchetului General. Cum explica decizia

Ministrul Justiției Cătălin Predoiu a venit luni cu explicații după ce l-a propus pe Bogdan Licu, actualul procuror general interimar, pentru funcția de prim-adjunct al PICCJ.

„O să fac referire la un procuror de rang înalt, tot în legătură cu un presupus plagiat. Și atunci au fost critici, și atunci au fost cereri de demisie. Procurorul în cauză a refuzat să demisioneze și bine a făcut. În final s-a dovedit că nu a fost vorba de niciun plagiat. Deci, la fel am judecat și acum așa cum am judecat și atunci, deși nu eram ministru și cred că ceea ce trebuie luat în considerare în acest moment este ceea ce avem oficial. (...) Atât în cazul DIICOT, cât și în cazul celorlalte structuri de parchet am luat decizia pe convingerea mea că propunerea făcută este cea mai bună. Asta nu înseamnă că celelalte prestații nu au fost bune. Am remarcat de la început că toți candidații au fost foarte bine pregătiți, dar are și ministrul Justiției dreptul la o opțiune”, a spus Cătălin Predoiu.