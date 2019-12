Catalin Predoiu pleaca la CEDO, dupa ce recursul compensatoriu va fi abrogat: 'Vreau sa imbunatațim calitatea locurilor de detenție'

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a declarat, marţi, după adoptarea în Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a proiectului de abrogare a recursului compensatoriu, că starea de siguranţă a cetăţenilor nu este de discutat şi de negociat.

"La CEDO o să merg în primul rând, să informez de ce s-a ajuns la această lege şi ce avem de făcut mai departe în sistemul penitenciar. În primul rând, vrem să creştem numărul de locuri de detenţie şi, mai ales, să îmbunătăţim calitatea lor, să facem o evidenţă clară a acelor spaţii care nu prezintă condiţii decente de detenţie şi să intervenim asupra lor. Este nevoie de un management mult mai aplicat în sistemul penitenciar cu privire la remedierea acestor condiţii de detenţie. În al doilea rând, să punem pe picioare sistemul de probaţiune, care, la ora aceasta, este mai mult formal decât efectiv, nu este eficient. (...) Starea de siguranţă a cetăţenilor nu este de discutat şi de negociat", a afirmat Predoiu, la Palatul Parlamentului.

Întrebat dacă va primi mai mulţi bani de la buget pentru investiţii în penitenciare, Predoiu a răspuns: "Am avut discuţii cu domnul prim-ministru şi în cadrul Guvernului s-a discutat despre suplimentarea acestor investiţii, urmează să se facă proiectul de buget. Am solicitat o situaţie exactă a acestor spaţii care au nevoie de remedieri".

El a negat că ar fi avut discuţii în contradictoriu cu premierul Ludovic Orban pe tema abrogării recursului compensatoriu.

"Nu era niciun motiv de discuţie în contradictoriu, pentru simplul fapt că noi nu am susţinut lucruri diferite. Întotdeauna noi (...) am spus că vom aplica acest program de guvernare. Nu ştiu de ce s-a speculat această chestiune, poate pentru faptul că eu am subliniat reticenţa mea faţă de o ordonanţă de urgenţă, dar asta a fost ca urmare a unei întrebări a presei. Întotdeauna am spus că prefer o lege adoptată în Parlament, aşa a spus şi premierul întotdeauna şi la învestitură şi după. (...) Susţin abrogarea recursului compensatoriu printr-o lege, asta am spus şi astăzi, asta am spus şi ieri, asta am spus acum o lună de zile, aici", a explicat ministrul Predoiu.

Întrebat despre folosirea brăţărilor electronice, Predoiu a spus: "Acolo trebuie mai multe investiţii, pentru că sistemul acesta nu este chiar atât de simplu, necesită fonduri şi le vom căuta. Acum atenţia mea se îndreaptă către managementul din sistemul naţional al penitenciarelor, pentru că eu cred că trebuie să facem mai mult decât să se aplice prevederile unei legi, trebuie să facem lucrări de îmbunătăţire, să avem un management eficient, o situaţie foarte clară a spaţiilor care nu sunt decente".

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a adoptat, marţi, în unanimitate, proiectul privind abrogarea recursului compensatoriu. Deputaţii din comisie au adoptat un amendament potrivit căruia vor beneficia de efectele recursului compensatoriu persoanele condamnate începând cu 24 iulie 2012 şi până la intrarea în vigoare a prezentei legi.