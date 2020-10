Catalin Predoiu: Romania ii va trimite 15 procurori lui Kovesi

Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat vineri, 9 octombrie, ca Romania a gasit solutii pentru a suplimenta numarul procurorilor delegati la Parchetul European. "Plecand de la faptul ca se preconizeaza modificari legislative care sa largeasca baza de recrutare a procurorilor in unitatile specializate, am fost in masura sa suplimentam numarul de procurori delegati de la 10 la 15, fara a afecta, in perspectiva, capacitatea de ancheta a DNA", a spus Predoiu.