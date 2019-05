Catalin Radulescu: E a doua executie dupa Adrian Nastase

Catalin Radulescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deputatul PSD Catalin Radulescu i-a transmis astazi presedintelui PSD Liviu Dragnea, condamnat definitiv de ICCJ la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare, sa fie „tare acolo unde va fi” si i-a promis ca-l va vizita in puscarie daca va avea permisiunea. BREAKING NEWS! Liviu Dragnea a fost CONDAMANT LA INCHISOARE cu EXECUTARE „E a doua executie dupa Adrian Nastase. Este o executie a anilor '50, au fost toti achitati in dosar sau condamnati cu suspendare. O justitie independenda functioneaza ca in Europa, nu cu protocoale”, a spus deputatul PSD. „Sa fie tare acolo unde va fi, ce putem sa zicem altceva? Daca putem sa il vizitam, o sa il vizitam”, a mai spus ...