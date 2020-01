Catalin Radulescu, lui Funeriu și Caramitru jr.: Paduchioșilor, voi v-ați uitat la fețele voastre de proști?

Chestorul Camerei Deputaților, Cătălin Rădulescu (PSD), a lansat vineri un potop de invective la adresa lui Daniel Funeriu și Andrei Caramitru, după criticile acestora (aici si aici) la adresa lui Tudor Gheorghe. Rădulescu s-a referit la cei doi ca fiind „lepre galbene”, „hidoși”, „hahalere”, păduchioși” cu „fețe de proști”, parte dintr-o „specie de aroganți” care „vomită mizerii”.

Contextul: Televiziunea Română a difuzat pe 26 ianuarie, de ziua lui Nicolae Ceaușescu, un spectacol numit „Degeaba 30”. Fostul ministru al Educaţiei, Daniel Funeriu, şi fostul consilier al lui Dan Barna, Andrei Caramitru, l-au acuzat pe cântărețul Tudor Gheorghe că a făcut propagandă pro-comunism şi a criticat Uniunea Europeană în spectacol. Tudor Gheorghe a răspuns că mesajul său este cu totul altul.

„Imbuibatii hidoși critica geniile! Doua hahalere “intelectuale” , ajunși oratori ai națiunii “din Piața Victoriei“, au ajuns sa critice un geniu muzical, un patriot, un critic desavarsit al prostiei, al arogantei, al inculturii, al analfabetismului. Pai mai păduchiosilor, va legati de mustață rapsodului național? Voi v-ati uitat la fetele voastre de prosti notorii, care ingurgitati și vărsați pe ceea ce voi numiți gura, toate aberațiile minții voastre stalinisto-hitleriste? De unde ati dedus voi leprelor galbene, ca maestrul Tudor Gheorghe elogia comunismul și epoca Ceaușescu ? Nu, nimicurilor, Tudor Gheorghe făcea referire tocmai, la specia voastră de aroganți, îmbuibați, arondați la bani publici și șmechereli, radicali și extremiști, de falși intelectuali, de slugi ai străinătății sorosiste și de nepatrioti, amaratilor. In ultimul an vomitați atâtea mizerii, împotriva politicienilor patrioți , împotriva medicilor care au salvat mii de vieți, împotriva pensionarilor care v-au făcut aceasta țara in care trăiți și acum v-ati găsit sa va legati de acest om, de acest monstru sacru al creației muzicale, voi doua non valori, numai și numai pentru ca acest om e de stânga și nu împărtășeste doctrina voastră râioasă! O sa ajungeți sa va alerge lumea cu pietre pe strada. Sunteți o rusine pentru aceasta țara !”, a scris pe Facebook social-democratul.