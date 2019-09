Catalina facea naveta aproape in fiecare zi pentru a ajunge la munca. Intr-o zi i-a venit o idee geniala, cu care a dat lovitura

O pizzerie deschisa intr-un sat din Botosani a fost afacerea care i-a adus castig unei tinere de 25 de ani. Fata, din localitatea Pomarla, si-a luat inima in dinti si a parasit statutul de angajat pentru cel de patron. A invatat meserie intr-o pizzerie si apoi si-a deschis-o pe a ei. A reusit aceasta afacere riscanta intr-o zona rurala unde oamenii mananca de prin gospodarie si a angajat si doi sateni someri. Primarul din Pomarla, localitatea unde a ridicat pizzeria, este mandru de ea si spune ca a sprijinit-o cum a putut.

Catalina Gherasim a accesat fondurile start-up si a avut nevoie de mult curaj ca sa-si puna in practica ideea de afacere. A avut succes, pentru ca satenii apreciaza pizza si gogosile delicioase pe care le prepara, pentru ca tanara din Pomarla spune ca nu face rabat la calitate si respecta intocmai reteta. Cei mai fideli clienti sunt, desigur, copiii, care apreciaza preparatele delicioase. Pizzeria si gogoseria, doua intr-una, face furori in comuna din nordul Botosanilor, arata somaxtv.com. In plus, in oferta micii brutarii se mai regaseste, evident, painea, dar si covrigii.

'Am lucrat in domeniul alimentatiei publice, la un restaurant-pizzerie. Si acolo am invatat cum sa prepar pizza, am vazut cam se ce cere. Mi s-a parut rentabil si mi-as fi dorit sa am propria mea pizzerie. Dar atunci era doar un vis nebunesc, irealizabil, povesteste Catalina Gherasim, pentru adevarul.ro.

Facea naveta si a durat cativa ani pana ce a aflat ca exista un program pentru mici afaceri. Asa a primit o finantare de 44.000 de euro.

„Nu stiam mare lucru despre asa ceva. Credeam oricum ca nu am nicio sansa. Eu, sa deschid o afacere? Mi se parea ceva de vis. Si mai ales la tara. Cui ii spuneam, radea. Cu toate acestea m-am hotarat intr-o zi sa incerc, doream mult sa fac ceva cu adevarat pentru mine. Am apelat la un consultant, m-a ajutat si m-am trezit ca am fost acceptata. Nu-mi venea sa cred, nu stiam ce sa fac. Ma apucase si teama, dar am zis ca trebuie sa incerc, mai ales ca visul meu devenea realitate, spune Catalina Gherasim

Totul a fost posibil prin intermediul programul start-up, pe care Catalina l-a accesat iar cu banii primiti si-a amenajat spatiul unde vinde astazi pizza si gogosi.

Edilul localitatii Pomarla spune ca-i incurajeaza pe tinerii din comuna sa-si deschida mici afaceri, acesta fiind, spune primarul Dumitru Chelaru secretul dezvoltarii economice la sat.

