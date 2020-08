Catalonia, declarata "republicana" de parlamentul regional: "Saga familiei Burbon a fost o calamitate istorica pentru Catalonia"

Un tanar din Bacau a descris in detaliu pe Facebook experienta personala legata de COVID-19. Tanarul, pe nume Silviu Carlingeanu, a relatat, sub forma unui jurnal, evolutia bolii cu care a fost diagnosticat alaturi de partenera sa de viata. Decizia de a se trata la domiciliu a fost luata dupa o analiza indelungata, care a pus in balanta plusurile si minusurile.