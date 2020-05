Catastrofa aeriana. Un avion cu 107 de pasageri la bord s-a prabușit

Un avion al companiei aeriene Pakistan International Airlines s-a prăbușit într-un cartier din orașul pakistanez Karachi, potrivit BBC. La bordul avionului erau 99 de pasageri și 8 membri ai echipajului. Avionul, de tip Airbus A320, decolase de pe Aeroportul din Lahore şi se îndrepta spre Aeroportul Jinnah din Karachi. Imaginile postate pe rețelele sociale arată […] The post Catastrofă aeriană. Un avion cu 107 de pasageri la bord s-a prăbușit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.