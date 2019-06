Catastrofa in Groenlanda: 2 miliarde de tone de gheata s-au topit intr-o saptamana

Groenlanda google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In Groenlanda, gheata se topeste in ritm accelerat. Numai saptamana trecuta calota glaciara a pierdut doua miliarde de tone de gheata - o cantitate neobisnuit de mare pentru aceasta perioada a anului. In general, luna iulie este cea in care se desfasoara cel mai amplu proces de topire a ghetii. Insa acest episod nedorit pare sa arate ca anul in curs ar putea stabili noi recorduri. Vezi si: CNN: Accelerarea incalzirii globale va devasta omenirea pana in 2050 Oamenii de stiinta spun ca pana in 2007, nici nu se punea problema ca astfel de fenomene sa se produca pe aceasta insula, care are la nord Oceanul Arctic, iar la sud pe cel Atlantic. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pa ...